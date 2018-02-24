عشرات القتلى والجرحى جراء القتال

النظام السوري يقصف الغوطة بـ 100 صاروخ والنابالم

  • السبت 24, فبراير 2018 في 8:32 ص
  • سوريان بالقرب من بقايا صاروخ في مدينة دوما بالغوطة الشرقية
    سوريان بالقرب من بقايا صاروخ في مدينة دوما بالغوطة الشرقية
قصفت قوات النظام السوري، مساء الجمعة، مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بأكثر من 100 صاروخ، معظمها محمل بمادة النابالم الحارق.

الشارقة 24 – د ب أ:

قال مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق: إن مدن وبلدات الغوطة تعرضت لقصف بالنابالم، مساء الجمعة .

وأكد أن دوما وزملكا وعربين وحرستا وسقبا وحزة وحمورية، تعرضت لقصف بأكثر من 100 صاروخ، معظمها محمل بمادة النابالم الحارق، وأن القوات الحكومية قصفت براجمات الصواريخ بلدات بيت سوى ومديرا ومسرابا ومدينة حرستا، وأن حمورية تعرضت للقصف بصواريخ أرض أرض خلفت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب دمار كبير.

من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن "القوات الحكومية استهدفت برشقات من الصواريخ مواقع المسلحين في دوما وحرستا وكفر بطنا بالغوطة".