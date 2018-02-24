النظام السوري يقصف الغوطة بـ 100 صاروخ والنابالم

الشارقة 24 – د ب أ:



قال مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق: إن مدن وبلدات الغوطة تعرضت لقصف بالنابالم، مساء الجمعة .



وأكد أن دوما وزملكا وعربين وحرستا وسقبا وحزة وحمورية، تعرضت لقصف بأكثر من 100 صاروخ، معظمها محمل بمادة النابالم الحارق، وأن القوات الحكومية قصفت براجمات الصواريخ بلدات بيت سوى ومديرا ومسرابا ومدينة حرستا، وأن حمورية تعرضت للقصف بصواريخ أرض أرض خلفت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب دمار كبير.



من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن "القوات الحكومية استهدفت برشقات من الصواريخ مواقع المسلحين في دوما وحرستا وكفر بطنا بالغوطة".