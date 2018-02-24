مجلس الأمن يرجئ التصويت على هدنة في سوريا إلى السبت

الشارقة 24 – أ ف ب:



أرجأ مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، التصويت على مشروع القرار الإنساني الذي تقدمت به الكويت والسويد، لوقف إطلاق النار في سوريا إلى السبت.



وأعرب رئيس المجلس لشهر فبراير مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في تصريح للصحافيين عن أمله، في أن يتمكن المجلس من التصويت على القرار السبت، وتوحيد جهوده وإيجاد صيغة مقبولة من الجميع للحفاظ على وحدة مجلس الأمن، بمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا.



ويدعو مشروع القرار، إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، في كافة أنحاء سوريا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى.