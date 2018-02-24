لتمكين إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة

مجلس الأمن يرجئ التصويت على هدنة في سوريا إلى السبت

  • السبت 24, فبراير 2018 في 7:34 ص
  • السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي
    السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي
أعربت الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، عن أملها أن يصوت أعضاء المجلس السبت، على مشروع قرار لهدنة في سوريا لمدة شهر.

الشارقة 24 – أ ف ب:

أرجأ مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، التصويت على مشروع القرار الإنساني الذي تقدمت به الكويت والسويد، لوقف إطلاق النار في سوريا إلى السبت.

وأعرب رئيس المجلس لشهر فبراير مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في تصريح للصحافيين عن أمله، في أن يتمكن المجلس من التصويت على القرار السبت، وتوحيد جهوده وإيجاد صيغة مقبولة من الجميع للحفاظ على وحدة مجلس الأمن، بمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا.

ويدعو مشروع القرار، إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، في كافة أنحاء سوريا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى.