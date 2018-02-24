مؤتمر يمني يطالب بتصنيف ميليشيات الحوثي حركة إرهابية

الشارقة 24 – واس:



اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الجمعة، اجتماعات مؤتمر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من عدة دول إقليمية ودولية.



وطالب المؤتمر في بيانه الختامي المجتمع الدولي، بتصنيف ميليشيات الحوثي حركة إرهابية، استناداً إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب، داعياً إياه إلى الالتزام بمقرراته المعتبرة والسارية على هذه القضية.



وأشار البيان إلى أنه تم خلال المؤتمر، استعراض أوراق عمل تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها ميليشيات الحوثي، والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعة إرهابية.



وتطرق البيان إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول، لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م وإلى ما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية، ووفقاً لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية، فإن ميليشيات الحوثي تعد حركة إرهابية، وعليه أجمع المشاركون في مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، على دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين، تسببت بها ميليشيات الحوثي المتمردة، ودعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية .