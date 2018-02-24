بالتزامن مع الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين

الولايات المتحدة تؤكد افتتاح سفارتها بالقدس في مايو المقبل

  • السبت 24, فبراير 2018 في 6:31 ص
  • مدينة القدس المحتلة
    مدينة القدس المحتلة
تعتزم الولايات المتحدة، فتح سفارتها الجديدة بالقدس المحتلة، في شهر مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين.

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة لها في القدس المحتلة، في شهر مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان: إن مقر السفارة سيكون في البداية في حي "أرنونا"، في مبنى حديث يضم الآن العمليات القنصلية الخاصة بالقنصلية الأميركية العامة في القدس.

وأضافت أن هذه العمليات القنصلية بما في ذلك خدمات التأشيرات ستستمر في "أرنونا" دون انقطاع كجزء من أعمال السفارة، مشيرة إلى أن القنصلية العامة بالقدس ستواصل العمل كبعثة مستقلة بتفويض من موقعها التاريخي.