"التحالف" يعترض صاروخين باليستيين "للحوثي" على مأرب

الشارقة 24 – وام:

دمرت منظومة الدفاع الصاروخية "باترويت" التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإيرانية على مدينة مأرب.

وقال مصدر حكومي في مأرب، إن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي دمرت الصاروخين قبل وصولهما مدينة مأرب.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بالقرب من مطار الحديدة كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق أحد الصواريخ نحو مدينة المخا، فيما تحقق قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً نوعياً باستعادة مواقع جديدة وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية وانهيار صفوفها.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ عمليات الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها في مختلف الجبهات.