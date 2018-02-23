الجبير يؤكد حرص المملكة على مكافحة الإرهاب ودعم "الساحل الإفريقي"

الشارقة 24 – واس:

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، على حرص المملكة العربية السعودية على مكافحة التطرف والإرهاب، و دعم دول الساحل الإفريقي الخمس الأشقاء.

وأوضح في تصريح صحافي، عقب اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي في بروكسل، أن المملكة العربية السعودية قدمت دعماً قدره مائة مليون يورو لدعم القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي، ودعماً إنسانياً للاجئين عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما قدمت دعماً تنموياً عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم دعم لوجستي واستخباراتي وجوي عن طريق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأكد الجبير، أن الرسالة العربية المشتركة هي أن الدول العربية في مقدمة الدول التي قدمت الدعم لدول الساحل، مشيراً إلى أن المملكة قدمت أكثر من مائة مليون يورو ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمت ثلاثين مليون لهذه القوة والمملكة المغربية قدمت دعماً لهذه الدول.

وأشار إلى أن الدول العربية حريصة جداً على أن يكون لها دور في مواجهة التطرف والإرهاب في دول الساحل.