قتيل و8 جرحى بقصف تركي على المدينة

الأكراد يسلمون مواقعهم في حلب للنظام السوري ويلتحقون بعفرين

  • الجمعة 23, فبراير 2018 في 9:05 ص
  • قوات موالية للنظام السوري لدى دخولها عفرين لمساعدة الأكراد على صد العدوان التركي
    قوات موالية للنظام السوري لدى دخولها عفرين لمساعدة الأكراد على صد العدوان التركي
لقي شخص حتفه وأصيب 8 آخرون، بقصف تركي على مدينة عفرين الكردية، في وقت سلمت فيه وحدات حماية الشعب مواقعها في شرق حلب لقوات النظام السوري، والتحقت بجبهات القتال لصد عدوان أنقرة.

الشارقة 24 - د ب أ:

قال مسؤول كردي، إن المدفعية التركية كثفت قصفها مساء الخميس على عفرين، وإنها استهدفت قافلة لأشخاص قادمين إلى المدينة من شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية.

وأوضح سليمان جعفر عضو المجلس المحلي لعفرين، أن "عشرات القذائف سقطت مساء الخميس في مدينة عفرين".

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة حلب السورية في بيان: إن مقاتلي تلك الجماعة تركوا مواقعهم وتوجهوا أيضاً إلى عفرين للمساعدة في صد العدوان التركي.

وأضاف المتحدث فرات خليل: "نظراً لصمت جميع القوى العالمية على تلك الهجمات الوحشية، ذهبت جميع قوات الوحدات في حلب إلى عفرين للدفاع عن المنطقة، ولهذا السبب، فإن الأحياء الواقعة شرق حلب خضعت لسيطرة قوات النظام السوري".