الأكراد يسلمون مواقعهم في حلب للنظام السوري ويلتحقون بعفرين

الشارقة 24 - د ب أ:



قال مسؤول كردي، إن المدفعية التركية كثفت قصفها مساء الخميس على عفرين، وإنها استهدفت قافلة لأشخاص قادمين إلى المدينة من شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية.



وأوضح سليمان جعفر عضو المجلس المحلي لعفرين، أن "عشرات القذائف سقطت مساء الخميس في مدينة عفرين".



من جهة أخرى، قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة حلب السورية في بيان: إن مقاتلي تلك الجماعة تركوا مواقعهم وتوجهوا أيضاً إلى عفرين للمساعدة في صد العدوان التركي.



وأضاف المتحدث فرات خليل: "نظراً لصمت جميع القوى العالمية على تلك الهجمات الوحشية، ذهبت جميع قوات الوحدات في حلب إلى عفرين للدفاع عن المنطقة، ولهذا السبب، فإن الأحياء الواقعة شرق حلب خضعت لسيطرة قوات النظام السوري".