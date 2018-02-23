واشنطن تحمل موسكو مسؤولية قتل المدنيين في سوريا

سوري ينقل طفلة إلى عيادة مؤقتة بعد إصابتها في القصف على مدينة دوما بالغوطة الشرقية

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أن روسيا تتحمل "مسؤولية فريدة"، عن مقتل أكثر من 400 مدني في الغوطة الشرقية بسوريا، خلال الأيام الأخيرة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين: "إنه بدون دعم روسيا للنظام السوري لما وقع الدمار والقتل بالتأكيد"، ووصفت محادثات السلام في أستانا بـ "الفشل"، لموسكو وطهران باعتبارهما ضامنين.



وأضافت ناورت "لقد طوروا مناطق تخفيف التصعيد، وكانت إحدى هذه المناطق هي الغوطة الشرقية، لقد جوعوا الناس هناك ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية، ومن المؤكد أن هذه ليست منطقة لتخفيف حدة التصعيد"، وطالبت بالعودة إلى عملية جنيف لتحقيق السلام في سوريا.