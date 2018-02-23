مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع هدنة في سوريا

الشارقة 24 – كونا:



أجل مجلس الأمن الدولي، عملية التصويت على مشروع القرار، الذي تقدمت به دولة الكويت والسويد، والذي يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً، لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء لمرضى والمصابين.



وعارضت روسيا، جهود المجلس الرامية إلى هدنة، حيث أكد سفيرها فاسيلي نيبينزيا أن وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية له أهمية قصوى، لكن يجب معرفة كيفية تطبيق ذلك، وأشار إلى أن مشروع القرار المطروح على التصويت لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن، مضيفاً أن بلاده صاغت تعديلات على الوثيقة تتيح جعلها "منطقية وواقعية"، ووزعتها على الأعضاء.



وتساءل المندوب الروسي، عن الضمانات لتطبيق هذه الهدنة، مشيراً إلى أن موسكو لم تتلق "أي إجابة واضحة" بهذا الخصوص، وأعلن أنه لا اتفاق على وقف لإطلاق النار في سوريا.



وأدانت واشنطن وباريس ولندن وأعضاء آخرون، موقف موسكو الداعم للنظام السوري، فيما انتقد السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر "الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية والوضع الذي لا يمكن القبول به"، وقال "نحن بأمس الحاجة لعملية سياسية ذات مصداقية تنهي الأزمة".