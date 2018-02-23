السعودية: لا يحق لـ 50 ألف حوثي التحكم بـ 28 مليون يمني

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس، أنه لا يحق لـ 50 ألفاً من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، التحكم بـ 28 مليون يمني.



وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: إن "الميليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات التي وضعتها السعودية في الموانئ اليمنية، في مسعى منها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".



وأضاف الجبير، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الحرب لن تنتهي والميليشيات الحوثية تتحكم في اليمن".



وأشار إلى أن بلاده شرعت في تقديم مساعدات إنسانية إلى اليمن بقيمة مليار دولار، مؤكداً انخفاض أسعار المحروقات في اليمن، بعد فتح الموانئ وضبط عمليات التهريب، وأوضح أن المملكة أسست جسراً برياً وجوياً لإدخال المساعدات وتوزيعها في اليمن.



ولفت الوزير السعودي إلى أن "الحوثيين سيخسرون في أرض المعركة، وسيأتون إلى طاولة المفاوضات"، وتابع "أن المملكة تعمل على عزل الميليشيات الحوثية سياسياً"، وطالب وسائل الإعلام بضرورة الدخول إلى اليمن، لكي يعرف الناس الحقائق.