مقتل 400 مدني في خمسة أيام من القصف على غوطة دمشق

سوري ينقذ رضيعاً من تحت أنقاض المباني بعد قصف على بلدة حمورية

الشارقة 24 – أ ف ب:





قتل أكثر من 400 مدني، في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس: إن 403 مدنيين قتلوا في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي الكثيف، وأوضح أن 46 مدنياً على الأقل قتلوا الخميس فقط.

ومنذ الأحد، يستهدف النظام السوري الغوطة الشرقية التي يحاصرها منذ 2013، بحملة قصف كثيف مع مؤشرات إلى هجوم بري وشيك تستعد له القوات الحكومية.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ الأحد، بسبب ضربات جديدة الخميس، والعثور تحت الأنقاض على جثث مدنيين قضوا الأربعاء.