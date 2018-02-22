استشهاد 7 جنود ومقتل 71 إرهابياً في سيناء

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، يوم الخميس، أن نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن تدمير 158 هدفاً بواسطة القوات الجوية و413 هدفاً بواسطة المدفعية، والقضاء على 71 إرهابياً، والقبض على خمسة.

وأكد المتحدث في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": استشهاد سبعة من أبطال القوات المسلحة، وإصابة ستة آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية في سيناء، وقال إنه تم القبض على عدد 1852 فرداً، ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه بها، في دعم العناصر التكفيرية.

وأضاف أنه تم الإفراج عن عدد كبير منهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا، وأشار إلى أنه تم تدمير 1282 وكراً ومخزناً للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.