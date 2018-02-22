"الاحتلال" يصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالقدس

فلسطينيون يحتجون على إقامة مستوطنة في أراضيهم، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:



اعتمدت لجنة التنظيم والبناء، التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر ونفوذ مدينة القدس المحتلة.



وتقع الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" ومنطقة شارع الأنفاق جنوب القدس المحتلة.



وتبلغ مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة حوالي 280 دونما ومعظمها أراضي ملكية خاصة.



وقال نائب رئيس بلدية القدس باعتباره رئيس لجنة التخطيط المحلية "اليوم هو يوم تاريخي لمدينة القدس ".



وفي الـ 24 من ديسمبر العام المنصرم، كشفت مصادر إعلامية رسمية للاحتلال النقاب عن خطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية، ضمن ما تسمى "القدس الكبرى" وغالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.