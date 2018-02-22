"التعاون الإسلامي" تطالب بوقف فوري للاعتداءات على "غوطة دمشق"

الشارقة 24 – واس:



دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى وقف فوري للاعتداءات التي تتعرض لها الغوطة الشرقية، جراء استمرار القصف الوحشي من قبل النظام السوري، ما خلف قتلى وجرحى وتدمير المباني المدنية، داعية إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمدينة المنكوبة.



وجددت المنظمة التزامها بما جاء في بيان جنيف 1 والقرارات الأممية ذات الصلة التي نصت على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية، واعتماد الحلول السلمية والسياسية لوضع حدٍ للأزمة في سوريا وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.