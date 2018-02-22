بدء أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي في منظمة التعاون الإسلامي بجدة

الشارقة 24 – وام:



افتتحت، الخميس، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بقصر المؤتمرات في جدة، بحضور وزراء العمل في الدول الأعضاء.



وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الدكتور علي الغفيص في كلمة خلال حفل الافتتاح أن الدورة الحالية ستدرس استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن سوق العمل التي تحدد الأهداف الرئيسة للتعاون بين بلدان المنظمة ومجالات تركيزه، مثل تعزيز القدرة على العمل وحماية سلامة العمال وتعزيز إنتاجية العمل والحد من البطالة وغيرها من القضايا الهامة وقد قامت الدول الأعضاء بتقديم ملاحظاتها وإسهاماتها في هذه الاستراتيجية التي تم أخذها في الاعتبار في الوثيقة الجديدة التي سننظر فيها في هذه الدورة.



وقال إنه سيتم في هذه الدورة دراسة موضوعات أخرى في نطاق التعاون بين دول المنظمة من ذلك دراسة وثيقتي مشروع اتفاقية التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل للأيدي العاملة الماهرة ومشروع مقترح من منظمة التعاون الإسلامي للاتفاقية الثنائية حول تبادل القوى العاملة، إضافة إلى دراسة تقرير مرحلي مقدم من البنك الإسلامي للتنمية حول ما قام به البنك بشأن توسيع نطاق برنامج دعم تشغيل الشباب ليشمل جميع الدول الأعضاء إلى جانب دراسة استراتيجية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال خدمات التوظيف وتهيئة ظروف عمل لائقة، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في اللجنة التوجيهية للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للسنتين المقبلتين.