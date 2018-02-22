الجيش اليمني يصد هجمات متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في "تعز"

الشارقة 24 – واس:

صد الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، عدة هجمات متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت مواقعه في شمال وشرق المدينة.

وقال بيان صادر عن قيادة محور تعز، إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة تمكنت خلالها قوات الجيش من صدها وإفشالها.

وأضاف، أن وحدات من الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيا في منطقتي عصيفرة والأربعين شمال المدينة وذلك بعد مواجهات عنيفة تكبدت خلالها خسائر فادحة.

وفي جبهة صبر أحبط الجيش اليمني هجوماً للميليشيا على تلة العصيد شرق صبر.

وفي الجبهة الغربية من محافظة تعز، صدت قوات الجيش اليمني هجمات للميليشيا على مواقع في جبل رحنق تحت غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي.

وأشار مصدر عسكري في تصريح، لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى نشوب مواجهات مباشرة في محيط الجبل التابع لمديرية مقبنة، سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيا، وتم إجبار الباقين منهم على التراجع والانسحاب.

وشهد الاتجاه الجنوبي للمديرية، معارك بين الجانبين في محيط جبل قبهان، مضيفاً أن المعارك أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل سبعة وإصابة عدد آخر من الجرحى.