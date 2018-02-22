13 قتيلاً في قصف مدفعي على "الغوطة الشرقية"

الشارقة 24 – د ب أ:

أكد الدفاع المدني السوري، الخميس، سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً في قصف مدفعي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال مصدر في الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، الخميس، إن بين القتلى أطفالاً ونساء، مشيراً إلى سقوط جرحى في بلدة اوتايا التي تعرضت لقصف براجمات الصواريخ.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية دمرت صباح الخميس مبنى شعبة الهلال الأحمر العربي السوري في مدينة حرستا باستهدافها بصواريخ أرض أرض وإصابة اثنين من المتطوعين.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغوطة الشرقية تشهد، الخميس، غياباً لتحليق الطائرات الحربية والمروحية عن سمائها نظراً لسوء الأحوال الجوية في المنطقة، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام تنفذه منذ صباح الخميس على بلدات وقرى الغوطة.