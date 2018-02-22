السعودية تتقدم خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد الدولي

الشارقة 24 – وام:

تقدمت السعودية خمسة مراكز في قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، حيث جاءت في المركز الـ 57 من المركز الـ 62 في تقرير 2016 في حين تقدمت مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري أن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي.