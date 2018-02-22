روسيا تعلن فشل محاولة لتسوية سلمية في غوطة دمشق

جانب من الدمار في الغوطة الشرقية جراء الصراع

الشارقة 24 – رويترز:

قال قائد قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا الجنرال يوري يفتوشينكو، يوم الأربعاء، إن محاولة إيجاد تسوية سلمية للوضع المتفاقم في منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق، باءت بالفشل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن الجنرال يوري يفتوشينكو، إن الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية لم تستجب لنداء الوسيط الروسي بوقف إطلاق النار وإلقاء السلاح ومعالجة وضع المسلحين بصورة سلمية.

ووصف يفتوشينكو الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بأنه "كارثي"، مضيفاً أن الجماعات المسلحة تمنع السكان المدنيين من مغادرة المنطقة.