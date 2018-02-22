وصفت الوضع بالكارثي

روسيا تعلن فشل محاولة لتسوية سلمية في غوطة دمشق

  • الخميس 22, فبراير 2018 في 1:18 ص
  • جانب من الدمار في الغوطة الشرقية جراء الصراع
    جانب من الدمار في الغوطة الشرقية جراء الصراع
أعلنت روسيا الأربعاء، فشل محاولة لإيجاد تسوية سلمية للوضع المتفاقم في منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي العاصمة السورية دمشق.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال قائد قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا الجنرال يوري يفتوشينكو، يوم الأربعاء، إن محاولة إيجاد تسوية سلمية للوضع المتفاقم في منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق، باءت بالفشل.
 
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن الجنرال يوري يفتوشينكو، إن الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية لم تستجب لنداء الوسيط الروسي بوقف إطلاق النار وإلقاء السلاح ومعالجة وضع المسلحين بصورة سلمية.
 
ووصف يفتوشينكو الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بأنه "كارثي"، مضيفاً أن الجماعات المسلحة تمنع السكان المدنيين من مغادرة المنطقة.