قذائف الحوثي تقتل طفلاً وتُصيب أسرة يمنية بحيس

الشارقة 24 – وام:

قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، في فصل جديد من فصول نهجها العدواني تجاه أبناء الشعب اليمني، أحياء سكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بقذائف الهاون والهاوتزر، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة أسرة كاملة وتهدم منزلها.

فقد سقطت إحدى القذائف العشوائية، على منزل أحد المواطنين اليمنيين، ما أدى إلى إصابة جميع أفراد أسرته، إضافة إلى تضرر منزله بشكل كامل، فيما استشهد طفل في مديرية حيس بعملية قنص، نفذتها عناصر ميليشيات الحوثي، بعد تسللها إلى أحد المنازل القريبة من المديرية.

ولا تزال الأحياء السكنية في مديرية حيس، تتعرض لقصف مدفعي عشوائي من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية بقذائف مدفعية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها، في ظل استمرار عمليات تمشيط جيوب الحوثيين في المناطق الواقعة بين شرق المخا ومديرية حيس.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية، لإغاثة الأشقاء ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به .

ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء في اليمن، فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويعد تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن، محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل والذي وجهت خلاله قوات التحالف ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.