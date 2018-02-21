200 قتيل وجريح في غوطة دمشق وروسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الخميس

الشارقة 24 – وكالات:

دعت روسيا إلى عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، لبحث الموقف في الغوطة الشرقية، حيث تشن قوات موالية للحكومة حملة قصف، على الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة قرب دمشق.

وقال السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، في كلمة بالمجلس: "هذا ضروري نظراً للمخاوف التي سمعنا بها، حتى نتأكد من قدرة جميع الأطراف على عرض رؤاهم وفهمهم لهذا الموقف والوصول إلى سبل للخروج منه".

وأعربت مصر عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية، وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية وأوضاع المدنيين الموجودين بها.

من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وقال إن بلاده" تدين بشكل واضح وحاسم ما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية".

وطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الحكومتين الروسية والإيرانية بالضغط على النظام السوري، لوقف قصف الغوطة الشرقية، والامتثال للقانون الدولي الذي يحرم استهداف المدنيين.

من جانبه، ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، بما قال إنها "حملة إبادة وحشية" ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية في سوريا، وقال "القانون الإنساني الدولي صيغ بإحكام لوقف مثل هذه الأوضاع التي يذبح فيها المدنيون بشكل جماعي من أجل تنفيذ أهداف سياسية وعسكرية".

وسقط أكثر من مئتي شخص بين قتيل وجريح في بلدات غوطة دمشق الشرقية، يوم الأربعاء، جراء تعرضها لقصف جوي وصاروخي ومدفعي.

وقال مصدر في الدفاع المدني العامل في الغوطة: "سقط الأربعاء أكثر من 50 قتيلاً بينهم نساء نصفهم في بلدة كفر بطنا، وتوزع الباقي على بلدات سقبا وجسرين وحمورية وزملكا وعربين وبيت سوى ومسرابا وأوتايا ودوما، وسقط أكثر من 170 جريحاً في تلك البلدات بعضهم في حالة حرجة".

وفي العاصمة السورية دمشق، أكد مصدر في قيادة الشرطة أن 7 أشخاص أصيبوا، إلى جانب وقوع أضرار مادية كبيرة، جراء سقوط 22 قذيفة أطلقها المسلحون.