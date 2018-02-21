الجيش اليمني يكبد الانقلابيين خسائر فادحة في ميدي

الشارقة 24 – واس:

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية فادحة، خلال المواجهات التي شهدتها الأحياء الغربية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، في الأحياء الغربية بمدينة ميدي، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة بفعل الضربات المحكمة لقوات الجيش الوطني.

من جهة أخرى، جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على التزام بلاده بالمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وحرصها على أمن اليمن واستقراره وحماية مقدراته.

وناقش خلال اللقاء الذي جمعه بوزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الأوضاع الإنسانية في المحافظات اليمنية والجهود التي تبذلها في نقل ورصد انتهاكات وفظائع الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين.

وقدم الوزير عسكر، تقريراً عن جهود وإنجازات وزارته ضمن الجهود الحكومية والمشاركات الدولية للوزارة، وجهود التنسيق مع المنظمات الشقيقة والدولية في نقل معاناة اليمنيين، جراء الانقلاب والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي.

وشدد نائب الرئيس اليمني، على بذل مزيد من الجهود في تعزيز الوعي الإنساني لدى المواطنين، والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، لتعريف العالم بالجرائم التي يرتكبها الحوثيون بدعم من إيران.

إلى ذلك، بحث وزير حقوق الإنسان اليمني، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، أرما ماري فان ديورون، أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتطرق اللقاء، إلى بحث ملف حقوق الإنسان في اليمن، وأهمية دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لبناء القدرات والبناء المؤسسي للجنة والوزارة، إلى جانب كيفية دعم منظمات المجتمع المدني من خلال الوزارة.