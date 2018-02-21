"اليونيسيف" تصدر بياناً صحافياً للتضامن مع معاناة الأطفال بالغوطة الشرقية

الشارقة 24 – واس:



أصدرت منظمة اليونيسيف، الأربعاء، تصريحاً صحافياً للتضامن مع أطفال الغوطة الشرقية بعد مقتل العديد منهم جراء قصف قوات النظام السوري للغوطة.



وتضمن تصريح المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري عبارة واحدة فقط "ليس هنالك كلمات بإمكانها أن تنصف الأطفال القتلى وأمهاتهم وآباءهم وأحباءهم"، وتركت بقية صفحة البيان الصحافي فارغة بدون أي كلمات.



وأشارت اليونيسف إلى أنها تصدر هذا التصريح لأنها لم تعد تملك الكلمات لوصف معاناة الأطفال وحدة الغضب التي تشعر بها، وتساءلت فيما إذا كان لدى أولئك الذين يلحقون الأذى بالأطفال، من كلمات لتبرير أعمالهم الوحشية.