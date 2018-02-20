عباس يدعو أمام مجلس الأمن إلى مؤتمر دولي للسلام منتصف 2018

الشارقة 24 – أ ف ب:



طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب ألقاه، أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، بإنشاء آلية متعددة الأطراف، لحل القضية الفلسطينية عبر مؤتمر دولي للسلام، ينظم في منتصف العام 2018.



وعبر هذه الدعوة، يكون الرئيس الفلسطيني رفض وساطة الولايات المتحدة، منفردة في عملية السلام في الشرق الأوسط والمعطلة منذ سنوات.



وعرض عباس خطة للسلام في الشرق الأوسط، حدد فيها المرجعيات الأساسية لأي مفاوضات، وقال "نرجو منكم مساعدتنا!"، وسط تصفيق شديد من الحاضرين، قبل أن يغادر القاعة من دون أن يستمع إلى كلمة سفير الكيان الصهيوني لدى الامم المتحدة.



ودعا عباس إلى تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم، حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.



وأضاف "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850".



وفي مداخلته الطويلة والنادرة أمام أعلى هيئة في الأمم المتحدة، طالب الرئيس الفلسطيني أيضاً الدول التي لم تعترف بفلسطين بالقيام بذلك، وقال من أصل 193 بلداً في الأمم المتحدة، اعترفت 138 دولة فقط بفلسطين كما قال.



وأضاف الرئيس الفلسطيني "خلال الفترة المقبلة، سنكثف جهودنا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، الوضع لم يعد يحتمل، ونأمل مساعدتكم لنا في هذا الخصوص".



وقال إن الدول الأعضاء "لا زال بعضها لم يعترف بدولة فلسطين، ونطالبه بالقيام بذلك، علماً أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس بديلاً عن المفاوضات، بل يعززها".



وندد الرئيس الفلسطيني بالقرارات الأحادية الجانب، مثل اعتراف الولايات المتحدة في نهاية العام 2017 بالقدس عاصمة للكيان، وذلك أمام أنظار السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي.



ودعا عباس أمام المجلس إلى أن تكون "القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث".