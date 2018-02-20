فرنسا تدين انتهاك إيران لحظر إرسال الأسلحة لليمن

الشارقة 24 – بنا:



أعربت فرنسا عن قلقها، إزاء النتائج التي خلص إليها تقرير فريق الخبراء في الأمم المتحدة، حول اليمن والتي تفيد بعدم تطبيق إيران الحظر على الأسلحة الذي يفرضه القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، في عام 2015.



وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: تدين فرنسا تخلف السلطات الإيرانية الخطير عن التقيد بالالتزامات التي يحددها القرار 2216، من خلال عدم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة لقرارات الأمم المتحدة، ولاسيما الحوثيين بالصواريخ وبعتادها وبالطائرات من دون طيار، وبيعها لهم ونقلها إليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



وأضاف البيان، أن فرنسا نددت عدة مرات بإطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية والحركة البحرية في البحر الأحمر، وهو يزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها.