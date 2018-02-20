تركيا تقصف قوات سورية دخلت عفرين وتجبرها على التراجع

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا خلال عملية عفرين

الشارقة 24 - وكالات:



أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، يوم الثلاثاء، بأن قوات موالية للحكومة السورية، كانت تحاول دخول بلدة عفرين شمال غربي سوريا، وتسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، انسحبت بعد قيام المدفعية التركية بقصف البلدة.



وقالت الأناضول: إن وحدات المدفعية التركية أطلقت "طلقات تحذيرية" على القوات، ما أجبرها على الانسحاب من لمسافة نحو عشرة كيلومترات من وسط عفرين، ووصفت القوات الموالية للحكومة السورية بــ "الإرهابيين".



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة عملت مع روسيا لمنع أي انتشار لقوات مؤيدة للحكومة السورية.



وكانت تركيا قد حذرت، يوم الإثنين، من أنها قد تواجه القوات الحكومية، إذا دخلت عفرين لمساعدة وحدات حماية الشعب، لكنها قالت إنها لن تقف في طريق تلك القوات، إذا دخلت لطرد وحدات حماية الشعب من المنطقة.



وكان نوري محمود الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب، قد قال في بيان في وقت سابق: "لبت الحكومة السورية الدعوة واستجابت لنداء الواجب وأرسلت وحدات عسكرية للتمركز على الحدود والمشاركة في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحدودها".