الرئيسان العراقي واللبناني يبحثان التعاون ضد الإرهاب

الشارقة 24 - د ب أ:

عقد الرئيسان العراقي واللبناني فؤاد معصوم وميشال عون، الثلاثاء، مباحثات رسمية في بغداد كرست لتدارس العلاقات الثنائية والحرب ضد "داعش" والقضايا العربية والإقليمية.

وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في إيجاز صحافي بعد ختام الاجتماع، إن "العلاقات العراقية -اللبنانية تاريخية وثقافية وفكرية ومصالح مشتركة بينهما".

وأضاف: "تم التباحث بمنح التسهيلات لدخول العراقيين واللبنانيين في كلا البلدين وتطوير نشاط الخطوط الجوية ومواضيع أخرى ".

فيما عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن" سعادته لزيارة العراق الذي يتطلع الى التعافي من جروح الإرهاب، وأجرينا مباحثات بناءة لمختلف القضايا".