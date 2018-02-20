رياض المالكي: عباس سيطرح مبادرة السلام أمام مجلس الأمن

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرح في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مبادرة بشأن السلام مع "دولة الاحتلال".

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية من نيويورك، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة "تتضمن وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما فيها الاستيطان وإلغاء القرار الأميركي بشأن القدس".

وأضاف أن المبادرة تدعو كذلك إلى "التحضير لمؤتمر دولي واسع تنتج عنه مرجعية دولية تحضر للمفاوضات والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وذكر المالكي أن طرح المبادرة يأتي كخلاصة سلسلة مشاورات أجراها عباس، مؤخراً، بزعماء وقادة دول العالم "حتى تؤسس لباكورة نقاش جدي لبحث الآليات المناسبة للعودة للمفاوضات".

وسيلقي عباس كلمته في اجتماع خاص لمجلس الأمن دعت إليه الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، لبحث مصير عملية السلام المتوقفة منذ 2014.

وثمن عباس، في بيان له، موقف الكويت ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإرساله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لترؤس جلسة مجلس الأمن.