الجبير: قطر لم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب

الشارقة 24 – وام:

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن قطر لا تزال تنتهج سلوكها ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب وتنشر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الجبير، الثلاثاء، في فيينا مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا خلالها وجهات النظر حول المستجدات الدولية.

وقال الجبير "إذا أوقفت قطر تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقتها الطبيعية معها".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم في اليمن، مشيراً إلى إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عن الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن، وأكد في الوقت ذاته على فتح جميع الموانئ في اليمن قدر الإمكان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله "اليمن بلد جار لنا ونعمل على تحسين وضعه كذلك نحن ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن، كما أن معظم الأراضي اليمنية استعيدت من الحوثيين المتمردين".

وأكد أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن تدهور الأوضاع في العديد من المناطق والقرى اليمنية ويجب أن يتحملوا المسؤولية أيضاً لتجنيدهم الأطفال، وكذلك في استهداف العديد من المدنيين وقتلهم واقتراف العديد من الانتهاكات كما أنهم يشنون هجمات ويطلقون صواريخ بالستية على المملكة العربية السعودية وهذا انتهاك للقرارات الدولية وللسيادة.