السيسي يحذر من خطورة محاولات لهدم الدولة بمصر

الشارقة 24 – كونا:



قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي في تصريح صحافي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح خلال زيارته للكلية الحربية اليوم الإثنين، أن مهمة الحفاظ على البلاد هي مسؤولية جميع المصريين، مؤكدا أن هناك الكثير من الجهود والإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها تهدف إلى الدفاع عن مصر وحماية شعبها.



وأشار السيسي إلى ما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من جهود وتضحيات كبيرة في إطار عملية شاملة جاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية لحماية الشعب المصري من الإرهاب والتطرف وتأمين حدود الدولة.



وأضاف المتحدث، أن السيسي أشاد بما شاهده من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم في الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالحفاظ على الجهوزية التامة.