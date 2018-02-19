بريطانيا قلقة إزاء عدم التزام إيران بقرارات مجلس الأمن

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أثناء خطاب له في لندن، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:



أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن قلق بلاده إزاء النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء الدولية في اليمن التي أكدت دخول صواريخ وأسلحة إيرانية إلى اليمن بعد صدور قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى هناك.



وقال جونسون في بيان رسمي الإثنين إن هذه التصرفات تضع إيران في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، ويؤكد اعتقادنا بأن إيران تقوم بأعمال تضر بالاستقرار في اليمن وفي المنطقة عامة.



ودعا وزير الخارجية البريطاني إيران إلى التوقف عن التصرفات التي من شأنها زيادة التوتر، مشدداً على ضرورة دعمها للوصول إلى حل سياسي في اليمن.