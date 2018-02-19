مقتل 71 في قصف على الغوطة الشرقية خلال 24 ساعة

آثار الدمار جراء القصف على منزل في الغوطة الشرقية، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 71 شخصاً لقوا حتفهم مع تصاعد القصف من جانب الحكومة السورية وحلفائها على منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدف مدناً وبلدات عدة.



وأضاف المرصد، أن خمسة أطفال بين قتلى الضربات الجوية والهجمات الصاروخية والقصف المدفعي على عدة مناطق في المنطقة المحاصرة التي تضم بلدات ومزارع.



وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية أطلقت قذائف مورتر على مناطق خاضعة للحكومة في دمشق، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.



والغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة قرب دمشق، ويقطنها قرابة 400 ألف شخص وفقا للأمم المتحدة. والمنطقة محاصرة منذ 2013.



وعلى جبهة أخرى في سوريا، أفاد الإعلام الرسمي السوري أن قوات موالية للنظام ستدخل إلى منطقة عفرين التي تشهد منذ شهر عملية عسكرية بدأتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد. وتزامن ذلك مع مفاوضات بين الأكراد والنظام قد تؤدي إلى تدخل قوات النظام في عفرين، إلا أن أنقرة أكدت أن ذلك لن يمنعها من مواصلة عمليتها.