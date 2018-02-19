أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً تشكيل نقاط مراقبة جديدة في إدلب

الشارقة 24 – وكالات:



قالت مصادر بالرئاسة التركية، إن الرئيس التركي طيب أردوغان قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الإثنين، إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقاً مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد العملية العسكرية التركية في عفرين.



وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" ستستمر كما هو مخطط لها.



وأكد الرئيسان تصميمها على التعاون في مكافحة الإرهاب، ومواصلة العمل الوثيق في القضايا الثنائية والإقليمية.



إلى ذلك بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، مسالة تشكيل نقاط مراقبة جديدة في مناطق خفض التوتر في محافظة إدلب بشمالي سوريا.



وكان الجيش التركي بدأ في تشكيل نقاط المراقبة في 12 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يشكل 12 نقطة مراقبة تمتد من شمال إدلب إلى جنوبها.



وتأتي هذه الخطوة في نطاق اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار في مناطق خفض التوتر في إدلب بين الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران، والموقع عليه في العاصمة الكازاخية أستانا في سبتمبر الماضي.