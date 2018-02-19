استعرضا التطورات في عفرين

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً تشكيل نقاط مراقبة جديدة في إدلب

  • الإثنين 19, فبراير 2018 في 9:07 م
  • الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
    الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين في اتصال هاتفي آخر التطورات حول عملية غصن الزيتون التركية في مدينة عفرين، إضافة إلى مسألة تشكيل نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب بشمالي سوريا.

الشارقة 24 – وكالات:

قالت مصادر بالرئاسة التركية، إن الرئيس التركي طيب أردوغان قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الإثنين، إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقاً مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد العملية العسكرية التركية في عفرين.

وأكد أردوغان أن عملية "غصن الزيتون" ستستمر كما هو مخطط لها.

وأكد الرئيسان تصميمها على التعاون في مكافحة الإرهاب، ومواصلة العمل الوثيق في القضايا الثنائية والإقليمية.

إلى ذلك بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، مسالة تشكيل نقاط مراقبة جديدة في مناطق خفض التوتر في محافظة إدلب بشمالي سوريا.

وكان الجيش التركي بدأ في تشكيل نقاط المراقبة في 12 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يشكل 12 نقطة مراقبة تمتد من شمال إدلب إلى جنوبها.

وتأتي هذه الخطوة في نطاق اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار في مناطق خفض التوتر في إدلب بين الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران، والموقع عليه في العاصمة الكازاخية أستانا في سبتمبر الماضي.