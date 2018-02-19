الجيش المصري يعلن استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابطين بسيناء

الشارقة 24 – وام:

أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابطين ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، خلال تنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، بوسط وشمال سيناء.

وذكر بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم أن القوات الجوية استهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة إلى جانب تنفيذ القصف المدفعي لـ 166 هدفاً بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء.

وأوضح أن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير101عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات إلى جانب اكتشاف وتدمير أربعة كهوف ومخبأ لإيواء العناصر الارهابية عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية.

ونوه إلى أن القوات دمرت 244 وكراً ومخزناً عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الاعاشة، وضبط أكثر 11 طن من المواد المخدرة.

فيما تنفذ القوات البحرية المصرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل وتفعيل اجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية المصرية.