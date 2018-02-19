قوات"الشرعية اليمنية" تنزع 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة بمديرية باقم في صعدة

الشارقة 24 – وام:

بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية اليمنية من نزع نحو 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد زرعتها في عدد من المناطق بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني إن ميليشيات الحوثي الإيرانية زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، موضحاً أنه تم إبطال مفعول أكثر من 1000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة مندبة بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية في مديرية باقم.

ونوه المصدر إلى أن الألغام والعبوات تنوعت ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار ومجسمات تناسب طبيعة الأرض بشكل يهدد حياة المدنيين، وهي في كل ذلك تهدف إلى إعاقة تقدم قوات الشرعية.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى تطهير المناطق المحررة من مخلفات الحوثي دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ويتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به ويتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة أبناء الشعب اليمني فالتحرير يتبعه التطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية من جديد.