بن دغر يثمن جهود "التحالف" في مساندة الجيش لمواجهة الانقلابيين والقاعدة

رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر

الشارقة 24 – واس:



أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر عاليًا جهود ومساندة ومواقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى جانب الجيش والمقاومة الشعبية في بلاده في مواجهة، ميليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني عقب تحرير وادي المسيني، من مسلحي تنظيم القاعدة.



وأطلع المحافظ رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال على مستجدات العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من مديريات المحافظة بهدف تطهيرها من فلول التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها وجيوبها وأوكارها والتعامل بحزم وحسم مع أذرعها ومن يساندها ويمولها لاستهداف أمن وسكينة اليمن والمنطقة.