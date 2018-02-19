استشهاد فلسطينيين بقصف مدفعي "للاحتلال" على رفح

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، عن وصول جثماني الشهيدين سالم محمد صباح أبوغيث "17 عاماً"، وعبد الله أيمن أبوشيخة "17 عاماً"، وهما من حي السلام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأحد، إلى مستشفى أبو يوسف النجار.



وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت الليلة الماضية، بثلاثة قذائف إضافة إلى إطلاق نيران من الرشاشات الثقيلة، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي النهضة شرق المدينة، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح وصفت ما بين حرجة ومتوسطة، نقلا على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي للعلاج، وفقدان آخرين تم العثور على اثنين منهم صباح اليوم، ونقلاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد جددت قصفها لمواقع وأهداف في قطاع غزة، اليوم الأحد، محدثةً أضراراً في ممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين المجاورة للقصف الصاروخي.