هادي: الحوثيون والقاعدة يمثلون أذرعاً لهدف تدميري للمنطقة

الشارقة 24 – واس:



قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة يمثلون أذرعاً لهدف تدميري مشترك تجاه اليمن والمنطقة.



وأشار خلال اتصال هاتفي تلقاه من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني، إلى أن المليشيات الإرهابية والانقلابية تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لها الأمن والاستقرار.



ونوه الرئيس اليمني، بالعمليات العسكرية التي تشنها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من قوات التحالف العربي لمواجهة تنظيم القاعدة المتصرف في وادي عمد حضرموت.



وأشاد بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والالتفاف المجتمعي لمواجهة خطر الاٍرهاب والتمدد الحوثي الإيراني بالمنطقة، مثمناً في الوقت نفسه جهود ومساندة دول التحالف العربي للجيش والمقاومة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والتصدي للجماعات الإرهابية والمليشيا الانقلابية والقضاء على مشروعهما التدميري في اليمن والمنطقة.



وأطلع محافظ حضرموت من جهته، الرئيس هادي على مستجدات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد، ومنها ما يتصل بجهود مكافحة الاٍرهاب والتصدي والقضاء على خلاياه وأوكاره أينما وجدت وقطع دابر أذرعه ومن يسانده ويموله لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.