تركيا تنفي شن هجوم كيماوي في سوريا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي في إسطنبول، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لم تستخدم قط الأسلحة الكيماوية في عملياتها في سوريا، وتتوخى أقصى درجات الحيطة في التعامل مع المدنيين، وذلك بعدما اتهمت قوات كردية سورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان أنقرة بشن هجوم بالغاز في منطقة عفرين السورية.



ووصف الوزير التركي هذه التقارير بأنها دعاية تروج لها منظمات قريبة من حزب العمال الكردستاني المحظور.



وقال أوغلو للصحافيين في مؤتمر ميونيخ للأمن "إنها مجرد قصة مختلقة. فتركيا لم تستخدم قط أي نوع من الأسلحة الكيماوية".