أمير الكويت يأمر بتسديد ديون الغارمين من المواطنين والمقيمين

الشارقة 24 – رويترز:

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، أمراً بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة.

قال بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي، الأحد، إنه "رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن بالذكرى السابعة والخمسين لليوم الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة".