وزير الداخلية العراقي يبحث في العاصمة الأردنية الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب

الشارقة 24 - د ب أ:

بحث وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي ونظيره الأردني غالب الزعبي، الأحد، في عمان الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ووصل الأعرجي إلى عمان مساء السبت على رأس وفد في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن محادثات الوزيرين الأحد في وزارة الداخلية الأردنية ستتركز على العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

كما سيلتقي الوزير العراقي خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين.