الرئيس اليمني يجري تعديلات على قيادات في الجيش

الشارقة 24 – واس:

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، تعديلات شملت بعض قيادات المناطق العسكرية في الجيش اليمني.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي أصدر القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2018، وقضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن يحيى حسين صلاح قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة ويرقى إلى رتبة لواء، فيما قضى القرار رقم 21 بتعيين العميد الركن هاشم عبد الله الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة قائداً للواء 141 مشاة ويرقى إلى رتبة لواء.

ووفقاً للوكالة اليمنية، قضت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 22، بتعيين اللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح قائداً للعمليات الخاصة.