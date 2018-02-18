مقتل طفلتين في ضربات جوية بمحافظة إدلب

الشارقة 24 – رويترز:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن ضربات جوية في بلدة حزانو في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، تسببت في مقتل طفلتين وإصابة تسعة آخرين بجروح، إثر غارات جوية على بلدة حزانو في محافظة إدلب التي يسيطر مسلحو المعارضة السورية.

وأضاف المرصد، أن غارات جوية نُفذت السبت، أيضاً في منطقتين أخريين في جنوب شرقي المحافظة، ولم ترد أنباء بشأن سقوط ضحايا فيها.

وقال إن الطائرات الحربية ما زالت تواصل قصف مناطق في إدلب على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

وأظهر فيديو نشرته جماعة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء، على موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت السبت، ما قيل إنه عملية إنقاذ في حزانو بعد إحدى الغارات الجوية.