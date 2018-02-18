الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني ضد الانقلابيين في الحُديدة

من عمليات الجيش اليمني ضد الانقلابيين، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أكدت مصادر ميدانية، تحقيق الجيش اليمني، تقدماً كبيراً في مواجهة ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت إن المعارك اشتدت وتيرتها بين الجيش مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

ووفقاً للمصادر، فإن المعارك تركزت في منطقة بيت بيش، الواقعة بمثلث إب ــ حيس، فيما تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها الميداني في منطقة الجراحي، وتفرض حصاراً على الميليشيا من عدة اتجاهات.