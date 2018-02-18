اليماني لخبراء أمميين: "الانقلابيون" نهبوا 7 مليارات دولار خلال 3 سنوات

الشارقة 24 – واس:

نظمت بعثة اليمن الدائمة في نيويورك، لقاءً للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبمشاركة ممثلين من بعثتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، خاطبه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد حسين اليماني.

وأكد اليماني للخبراء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ممارساتها من نهب وتجريف مقدرات الدولة، ونهب مواردها المالية التي وصلت وفق تقديرات المحققين من فريق الخبراء إلى قرابة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

واستعرض خلال اللقاء رؤية حكومة بلاده للسلام القائم على المرجعيات الأساسية الثلاث، لافتاً إلى أن المليشيات التابعة لإيران رفضت كل تلك المقترحات.