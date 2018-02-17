اليمن يرحب بتعيين غريفيث مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة

الشارقة 24 – واس:



رحبت الحكومة اليمنية، يوم السبت، بقرار الأمم المتحدة تعيين مارتن غريفيث مبعوثاً خاصاً لليمن، خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني، في رسالة بعثها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش: إن "تحقيق السلام والحل السياسي المستدام في اليمن، لا يمكن أن يتم إلا عبر الالتزام بمرجعيات السلام الثابتة في الأزمة اليمنية، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216".



وأشار إلى أن بلاده تتطلع للعمل مع المبعوث الجديد، بنفس الروح البناءة والمرونة المعهودة، لتحقيق السلام المستدام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، جراء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.