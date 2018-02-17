الجيش المصري يقضي على 7 مسلحين في عملية سيناء 2018

الشارقة 24 – واس:



أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 7 مسلحين وتدمير 8 أهداف تستخدم في تخزين الأسلحة، واكتشاف وتدمير 45 عبوة ناسفة.



وأوضحت في بيان لها، السبت، ضمن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، التي بدأت في التاسع من فبراير الجاري، أن القوات الجوية استهدفت 8 أهداف للعناصر المسلحة وتدميرها بشكل كامل والقضاء على 3 مسلحين، وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة، مشيرة إلى مواصلة القوات المسلحة والشرطة فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر المسلحة، وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



وأضاف البيان أن قوات الجيش استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة أسفرت عن مقتل 4 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزتهم على بندقتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.



كما أسفرت نتائج العمليات عن ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر المسلحة، 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 408 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.