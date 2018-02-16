اتفاق أميركي تركي على إصلاح العلاقات المتوترة

الشارقة 24 – رويترز:

اتفقت الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة، على السعي لإنقاذ العلاقة الاستراتيجية التي أقرت واشنطن بأنها وصلت إلى مرحلة حرجة، في حين اقترحت أنقرة عملية انتشار مشتركة في سوريا إذا غادرت وحدات حماية الشعب الكردية المنطقة الحدودية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الجانبين، بعد لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون في أنقرة.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو "من الآن فصاعداً سنعمل معاً يداً بيد، سنواجه القضايا التي تسبب لنا مشكلات وسنحلها".

وأضاف إن القضايا المتعلقة بمنبج سيكون لها الأولوية في المحادثات، وأقر بأن واشنطن لم تف ببعض وعودها لتركيا فيما يخص منبج.

ومن جهته، قال تشاووش أوغلو، إن تركيا ستكون قادرة على اتخاذ خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة في سوريا بمجرد أن تغادر الوحدات الكردية منطقة منبج.

وأضاف، "المهم من سيحكم ويوفر الأمن لهذه المناطق، سننسق لاستعادة الاستقرار في منبج والمدن الأخرى، سنبدأ بمنبج بعد أن تغادر وحدات حماية الشعب الكردية، يمكننا اتخاذ خطوات مع الولايات المتحدة بناء على الثقة".

وقال أيضاً إن البلدين أسسا آلية لإجراء مزيد من المحادثات، وسيعقدان اجتماعات مرة أخرى في منتصف مارس المقبل لحل الخلافات.