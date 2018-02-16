القوات المصرية تقضي على ثلاثة مسلحين بسيناء

الشارقة 24 – بنا:



تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على ثلاثة مسلحين، وتدمير 68 هدفاً لأماكن تخزين الأسلحة والذخائر واكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة، والقبض على 224 مطلوباً جنائياً، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات.



وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، يوم الجمعة: إن القوات المسلحة والشرطة المدنية استمرت في عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى، لعدد من القرى والمدن المحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء العناصر المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات.



كما أسفرت العمليات عن ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي، تستخدمها العناصر المسلحة وتدمير 22 دراجة نارية، من دون لوحات معدنية، وتدمير150 ملجأً عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة.