مقتل وإصابة 300 روسي في دير الزور بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:



أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن نحو 300 رجل يعملون لصالح شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة بالكرملين، قتلوا أو أصيبوا في سوريا، الأسبوع الماضي.



وذكر طبيب عسكري روسي أن نحو 100 قتلوا، بينما قال مصدر يعرف العديد من المقاتلين إن عدد القتلى يتجاوز 80.



ويتزامن توقيت سقوط الضحايا مع معركة في السابع من فبراير الجاري، قرب مدينة دير الزور السورية، حيث قال مسؤولون أميركيون وزملاء مقاتلين شاركوا في العملية إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هاجمت قوات متحالفة مع الرئيس السوري بشار الأسد، حليف موسكو.



وقال مسؤولون روس إن خمسة مواطنين ربما لقوا حتفهم، لكن لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الروسية.



وتظهر الاشتباكات أن مشاركة روسيا عسكرياً في سوريا أكبر مما تقول، وتجازف باستدراجها إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة هناك.



وهذا أكبر عدد من الضحايا الروس يسقط في معركة واحدة، منذ وقوع اشتباكات ضارية في أوكرانيا عام 2014 عندما قتل أكثر من 100 مقاتل.



وذكرت خمسة مصادر مطلعة أن المصابين الذين جرى إجلاؤهم من سوريا في الأيام القليلة الماضية نقلوا إلى أربع مستشفيات عسكرية روسية.